Serdar Topraktepe'nin yeni görevi belli oldu

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Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından takımı geçici olarak devralan Serdar Topraktepe, sonrasında önemli bir değişikliğe uğradı.

Başkan Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer getirildi.

Solskjaer'in gelişiyle, Serdar Topraktepe'nin ekipte yer almayacağı ve takımdan ayrılacağı konuşulmuştu.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Ancak Beşiktaş yönetiminden gelen son açıklamaya göre, Serdar Topraktepe takımdan ayrılmayacak.

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Serdar Topraktepe'nin yardımcı antrenör olarak görevde kalmasını istedi.

48 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, bu teklifi kabul ederek, Erling Moe ile birlikte Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığına devam edecek.