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Serge Aurier, Galatasaray formasını ilk kez giydi

Serge Aurier, Galatasaray formasını ilk kez giydi Nottingham Forest'tan ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, sarı-kırmızılı formayı ilk kez Alanyaspor maçında giydi. Savunma oyuncusu, ikinci yarının başında yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.