Serge Aurier, Galatasaray formasını ilk kez giydi

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 56 ve 72'de Barış Alper Yılmaz, 51'de Hakim Ziyech ve 84. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Alanyaspor'da Fatih Tekke 18. dakikada, Leroy Fer 64. dakikada kırmızı kart kaldı.
Okan Buruk, ilk 11'de şans verdi
Bu müsabakaya ise Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan renklerine bağladığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesiyle ilk 11'de başladı.
Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1.5 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
İlk 45 dakikada oynadı
Galatasaray'la ilk maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 46. dakikada yerini milli futbolcu Kaan Ayhan'a bıraktı.
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