Serge Aurier: Yakında görüşürüz Süper Lig lideri Galatasaray'ın Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Serge Aurier, sakatlığını atlattığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 29 hafta sonunda topladığı 78 puanla ezeli rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde 6 aylığına kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

"Yakında görüşürüz"

Deneyimli sağ bek oyuncusu, "Bitti bitti bitti. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullanarak sakatlığını atlattığını ifade etti.

Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Ulular Kupası'nda boy göstermesi ve sakatlığı sebebiyle Galatasaray formasıyla henüz tanışamayan Serge Aurier, yakın zamanda sahalara döneceğini takipçileri ile paylaştı.