Serge Aurier'nin kaç maç kaçıracağı belli oldu

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli sağ bek Serge Aurier'den kötü haber geldi.
Fildişi Sahilli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlandı.
Okan Buruk, Sparta Prag maçı sonrası Serge Aurier'nin sakatlığını duyururken, dün kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun arka üst adale grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği bildirildi.
Serge Aurier kaç maç kaçıracak?
Öte yandan Serge Aurier 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Söz konusu durumunda tecrübeli futbolcunun kaçıracağı maçlar şöyle:
18 Şubat: Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig)
22 Şubat: Sparta Prag-Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)
25 Şubat: Galatasaray-Antalyaspor (Süper Lig)
29 Şubat: Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türkiye Kupası)
3 Mart: Beşiktaş-Galatasaray (Süper Lig)
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