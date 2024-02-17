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Serge Aurier'nin kaç maç kaçıracağı belli oldu

Serge Aurier'nin kaç maç kaçıracağı belli oldu Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanmıştı. Arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen tecrübeli futbolcu sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte Aurier'nin kaçıracağı maçlar...