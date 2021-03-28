Serge Gnabry en iyi 11'inde Mesut Özil'e de yer verdi

Serge Gnabry en iyi 11'inde Mesut Özil'e de yer verdi

Bayern Münih'in başarılı futbolcusu Serge Gnabry birlikte oynadığı futbolcular arasından kurduğu ilk 11'inde Fenerbahçeli Mesut Özil'i de unutmadı.

Bayern Münih yıldız futbolcusu Serge Gnabry, birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini belirledi.

Alman futbolcu, Arsenal ve Bayern Münih'ten oyuncuların yer aldığı kadroda Fenerbahçe 'li Mesut Özil'e de yer vermesi dikkat çekti.

Kadro dizilişini 4-2-3-1 şeklinde oluşturan Gnabry, kalede Dünya Kupası sahibi Manuel Neuer'e yer verdi.

KADRODA MESUT DA VAR

Sağ bekte Arsenal'den Bellerin, sol bek Münih'ten Davies'ten oluşurken stoper bölgesinde Sule ile Koscielny kendine yer buldu. Orta ikilide Cazorla ve Kimmich yer aldı. Mesut'un ortada yer verildiği hücum arka 3'lüsünde Sane ile Coman forma şansı buldu. Tek forvette ise bu sezon adeta gol makinesine dönüşen Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski yer aldı.