Sergej Jakirovic: Beşiktaş'ın golü faul olmalıydı

Süper Lig 26. hafta maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy kaydetti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

"BENCE O POZİSYON FAUL OLMALIYDI"

Jakirovic, şunları dedi:

Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Aynı zamanda 122. kuruluş yıllarından dolayı da kutluyorum onları. İlk yarıda iyi savunduk, savunmada iyi çıkardık ama top bizdeyken doğru kararları veremedik. Bir hata yaptık ve golü yedik. Pozisyona baktığımda, Cardoso'ya faul var. Bence o pozisyon faul olmalıydı. İkinci yarıda daha cesaretli oynamamız gerektiğini söyledim, futbolcularımız daha cesur bir oyun oynadılar. Nazon ile fırsat bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıdaki performansımızla daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız.