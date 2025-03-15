Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

"BİZİM İÇİN ŞANSSIZ BİR KAYIP OLDU"

Değerlendirmelerde bulunan Sergej Jakirovic, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için şanssız bir kayıp oldu. Maçın genelinde Gaziantep'ten daha iyi oynadık. Çok net pozisyonlara girdik, Gaziantep kalecisi 6 net kurtarış yaptı. Gaziantepspor'u tebrik ediyorum. Bizim daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Bu maç artık bitti. Puan yada puanlar almak istiyorsak bundan sonraki maçlarda girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor.