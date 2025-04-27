Sergej Jakirovic: Bu galibiyet bizi çok mutlu etti

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, kazandıkları 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

"TAKIMIMI TEBRİK ETMEK İSTİYORUM"

Jakirovic, şu şekilde konuştu:

Takımımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımız çok iyi destek verdiler, 12. adamımız oldular. Tribünlerden çok yüksek bir enerji geldi sahaya. Zor bir maç olacağını biliyorduk, Rizespor çok iyi bir takım. İyi oyuncuları var, onları da kontrol etmemiz gerekiyordu. Bourabia bir gol attı, onun adına çok mutlu oldum. Aslına bakarsanız maçın ilerleyen bölümlerinde ikinci golü de bulabileceğimiz bazı pozisyonlarımız vardı. Tam istediğimiz gibi olmasa da 1-0 kazandık. Bu galibiyet çok önemli ve bizi çok mutlu etti.