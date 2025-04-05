Sergej Jakirovic: Kolay maç olmadı

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"

Jakirovic, şu şekilde konuştu:

Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün kolay bir maç olmadı. Aslında belki de insanlar kolay maç olmasını istiyordu. Biz böyle olmayacağını biliyorduk. Oyunun geneline baktığımızda iyi bazı anlarda iyi, bazı anlarda iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Önemli bir 3 puandı. Oyuncularımız tekrardan tebrik ediyorum. İlk yarı fazlaca top kaybı yaptık. Rakibimizin bazı kontratak fırsatları oldu. İkinci yarı daha kompakt oynamamız gerektiğiniz konuştuk. Takımımız ikinci yarı bunu gerçekleştirdi. Oyunu kontrol ettik. Önemli bir galibiyetti.