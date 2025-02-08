Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"TAKIMIN GÖSTERDİĞİ PERFORMANSTAN MEMNUNUM"

Jakirovic, şu şekilde konuştu:

Takımımı mücadeleden dolayı kutluyorum. Maça tam istediğimiz gibi başlayamadık. Konya daha iyi başladı. Bilal'in iki önemli pozisyonu var. Sonra iyi oynadık, güzel goller attık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarının sonlarına doğru gol yedik. İkinci yarı da sakin kalabilirsek rakip daha çok risk alacak ve üzerimize gelecekti, bunu oyunculara da söyledim. Biz de kontrataklar ile cezalandırabilecektik. Düşündüğümüz gibi gelişti. Kontrataktan 3-1'i yakaladık. Takım 2 aydır kazanamıyor. Oyuncuların üzerinde korku oluştu. Topu indirip oynayabilirdik ama bunu yapamadık. Maçın sonunda da bir pozisyon oldu ve bizim lehimize bir karar oldu. Takımın gösterdiği performanstan memnunum.