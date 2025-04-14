Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor'un evinde bileği bükülmüyor

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Bosna Hersekli Jakirovic'in göreve başlamasıyla çıkışa geçti.

Jakirovic yönetiminde ilk sınavını ligin 22. haftasındaki Trabzonspor maçında veren Kayseri ekibi, sahadan golsüz berabere ayrıldı.

Sonraki hafta evinde Konyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Eyüpspor deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.

Ligin 25. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yenen Kayserispor, 26. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu, 27. haftada sahasında Başakşehir'i 3-1'le geçti, 28. haftada da dış sahada Gaziantep FK'ya 1-0 kaybetti.

Ligin 29. haftasında evinde Hatayspor'u 5-0 yenen Kayserispor, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0, son olarak dün sahasında 31. hafta maçında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

MAÇ BAŞINA 2 PUAN ORTALAMASI

Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 10 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Bu süreçte maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Kayseri ekibi, rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

SAHASINDA 5 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Sergej Jakirovic yönetiminde topladığı 20 puanla ligde kalma yolunda önemli adım atan sarı-kırmızılı ekip, özellikle iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekti.

Kayseri temsilcisi, Bosna Hersekli teknik direktör idaresinde evinde oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak hanesine 16 puan yazdırdı.

Kayserispor, ligin kalan bölümünde sahasında Rizespor, Antalyaspor ve Bodrum FK, deplasmanda ise Fenerbahçe, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor ile karşılaşacak.

Kayserispor, ligde 36 puanla 13. sırada yer alıyor.