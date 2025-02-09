Sergej Jakirovic'ten 2 maçta 4 puan

İHA

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, ilk galibiyetini aldı.

22. hafta öncesinde Sinan Kaloğlu’nun yerine göreve getirilen Boşnak teknik adam, sonrasında sarı-kırmızılı takım ile 2 müsabakaya çıktı.

Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

2 MAÇTA 4 PUAN TOPLADI

Ligin 22. haftasında Trabzonspor ile oynanan ve 0-0 biten müsabaka ile Kayserispor serüvenine resmen başlayan Sergej Jakirovic, sonrasında Konyaspor galibiyeti aldı.

SIRADAKİ MAÇ EYÜPSPOR'A KARŞI

48 yaşındaki teknik adam Kayserispor’un başında üçüncü maçına deplasmanda Eyüpspor karşısında çıkacak.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, 2 maçta 4 puan toplarken rakip kaleye 3 gol attı, kalesinde ise 2 gol gördü.