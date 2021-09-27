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    Sergen Hoca'nın Ajax planı

    Sergen Hoca'nın Ajax planı

    Beşiktaş'ta sakatlıklar büyük sorun olsa da Sergen Yalçın, elinde olan kadroyu kafasında şekillendirdi. İşte son taktik idmanında denenen 11...
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 10:24
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    Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve kadrosunda büyük eksiklikler olan Beşiktaş, Devler Ligi'nde zorlu Ajax deplasmanına çıkıyor.

    Yıldız oyuncularının neredeyse tamamından yoksun olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, kadro kurmakta zorluk yaşıyor.

    Sergen Hoca nın Ajax planı #1

    TAKIMI MOTİVE EDİYOR

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yapılan son takım idmanı öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi.

    Tecrübeli çalıştırıcı, “Kadromuzda birçok eksik oyuncumuz var. Ama bahanelerin arkasına saklanmayacağız. Ajax karşısında yüreğimizi sahaya koyup skor ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar savaşacağız. Hiçbir şeye takılmadan mücadelemizi sürdürürsek Hollanda’dan eli boş dönmeyiz.” diyerek oyuncularını motive etti.

    Sergen Hoca nın Ajax planı #2

    SERGEN HOCA 11'İ KURDU

    Öte yandan deneyimli çalıştırıcının kafasındaki 11 de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

    Muhtemel 11: Mert, Rosier, Serdar Saatçı, Nsakala, Umut, Salih, Josef, Gökhan, Rıdvan, Batshuayi (Kenan Karaman)

    Sergen Hoca nın Ajax planı #3

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