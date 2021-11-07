Sergen Yalçın: 10 puan fark kapanır ama bu oyunla değil

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası puan farkı hakkında konuştu. "Oyunu yukarı çekmeliyiz" diyen başarılı çalıştırıcı umutlu konuştu.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Şampiyonluk konusunda konuşmak için erken olduğunu ifade eden Yalçın, "Trabzonspor haricindeki rakiplerimizle puan farkımız yok. Sadece Trabzonspor ile ciddi bir fark oluştu. Bu fark ne olur, sonuçlar gösterecek. 3 puanlık sistemde kapanmayacak bir fark değil. Ancak bu oyunla kapanması zor. Oyunu yukarı çekmeliyiz. Daha iyi Oyunlar oynamalıyız. O şekilde belki yukarıya, yarışmacı takım kimliğine bürünebiliriz. Bu oyunların yeterli olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

"ACEMİCE GOL YEMEK BİZE YAKIŞMADI"

Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçların oyunların motivasyonunu düşürdüğünü söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyuncuların hepsi insan. Motivasyonlarını kaybedebilirler. Özellikle Şampiyonlar Ligi düşürüyor. Oyuncular çok üzülüyor, beklenti içindeyiz. Orada da bir şeyler yapma planımız vardı ama uygulayamadık, o maçlar çok daha zor. Motivasyonu yüksek maçlar. Tekrar mental olarak buraya hazırlanmak zor oluyor.

Oyun çok kötü değil. Berbat bir oyun değil. Pozisyonlarımız da var. 45 artı ve 90 artı da acemice gol yemek yakışmadı. Yenilen goller motivasyon bozukluğu olduğunu gösteriyor. Bunu toparlayabiliriz. Zor bir konu değil. Önce oyuncuların bunu istemesi lazım. Bu kadar zor maçlarda mücadele ediyor. Uzun süreli maçlar oynuyorlar. Hazır olmayanlarda sakatlık olabiliyor. Bu da normal. Şampiyonlar Ligi'nin arkası bizi zorladı.

Henüz 12. hafta, daha fazla çalışmalıyız, daha fazla istemeliyiz. Aradaki fark kapanır mı, ona bakarız."