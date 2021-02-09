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    Sergen Yalçın 3 teknik adam gönderdi

    Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Sergen Yalçın, son dönemlerde aldığı galibiyetlerden sonra rakip takım hocalarının görevine son verilmesine neden oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 13:40
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    Sergen Yalçın 3 teknik adam gönderdi

    Beşiktaş'ın başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon aldığı 3 galibiyette 3 hocanın takımdan gönderilmesine neden oldu.

    3 İSMİ ELEDİ

    Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Erzurumspor maçının ardından Hüseyin Çimşir'in, 16'ıncı haftada Kayseri deplasmanında sarı-kırmızılı ekiple karşılaşan ve 2-0'lık galibiyetle Samet Aybaba'nın görevlerinden istifa etmelerine sebep olan Sergen Yalçın; önceki akşam oynanan ve 1-0'lık kazanılan Konyaspor maçının ardından teknik adam İsmail Kartal'ın kulübündeki görevinin sona ermesinde başrolü oynadı.

    Sergen Yalçın 3 teknik adam gönderdi #1

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