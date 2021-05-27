Sergen Yalçın: Aboubakar yanlış yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aboubakar ile sezon içerisinde sorun yaşadığını, Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyledi.

Süper Lig'de sezonu çifte kupayla bitiren Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a konuştu.

Golcü futbolcu Aboubaka ile aralarında yaşananlardan da bahseden Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"ABOUBAKAR'IN YAPTIĞI YANLIŞTI"

"Aboubakar ile sezon içinde bir problem yaşadık. Malatya maçından sonra oyundan çıkarken el kol hareketi vardı ki doğru bir hareket değildi. 87. dakikada oyundan çıkan bir oyuncu öyle bir hareket yapamaz, ayıp olur. 45'te çıkarsın isyan edebilirsin, 30'da yapabilirsin, 50'de isyan edebilirsin ama 87. dakikada oyundan çıkan bir oyuncu o tür tavırlar sergileyemez yoksa başına iş alırsın. Aboubakar çok önemli oyuncu, taraftarımızın da sevdiği bir oyuncu, ekonomi benim işim değil, başkanın vereceği karar. Ekonomik olarak boyutu nedir, ne istiyor, kaç sene istiyor, onları bilmiyorum. Yorum yapmam çok doğru olmaz."

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır



"GÖREVİ BIRAKMAM"

Beşiktaş'ta görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Sergen Yalçın, "Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz." dedi.

"BENİM BAŞARI KRİTERİM, OYNAYAN OYUNCULAR"

"Çalışma şartları ve koşulları her yerde aynı olmuyor. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Eleştiri boyutu fazla olduğu için bazı şeyler söyleniyor. Benim de takımlarda çalıştığım sürelerle ilgili hep konuşmalar oluyor. Futbolculuk dönemimde de konuşuluyordu, antrenör olunca da devam ediyor. Başarı ve başarısızlık durumunda sonuçları farklı oluyor. Şimdilik durum iyi. Bu sene ufak tefek iniş çıkışlar yaşasak da 2 kupa kazandık. Bunlar oyuncuların kazandığı kupalar. Sahada mücadeleyi onlar verdi. Benim başarı kriterim kupalar ile ilgili değil. Benim başarı kriterim daha farklı şeyler. Oynayan oyuncular... Her şeyi yapan oyuncular. Dolayısıyla en büyük pay onların. Teknik ekibin, başkanımızın, yönetimin de tabii ki katkıları var."

"GÜVEN, BENİM İÇİN BÜYÜK BAŞARISIZLIK OLDU"

"Televizyonda her şeyi anlatamıyorsunuz. O zaman içeride problem yaşıyorsunuz. Ben 2 tane genç kaleci ile oynadım. Benim için başarı kriteri budur. 20 yaşında Rıdvan'ı camiamıza kazandırmaya çalıştım. Kulübe ekonomik sorun yaratmadım. Tarihin en ekonomik kadrosu ile 2 tane kupa aldık. Pandemi sezonunda ekonomik olarak kadroyu bu şekilde tutmak, genç oyuncuları tutmak başarıdır. Güven'den ümitliydim. Onu bu işe sokamadım. Benim için en büyük başarısızlık bu oldu. Ona da zaman verdik. Muhakkak döndüğünde onunla konuşacağız. İnşallah önümüzdeki sezon Güven değişkenlik yaşayarak takımına geri döner."

"HATA YAPAN FUTBOLCU 'ÇÖP' DEĞİLDİR"

"Avrupa kupalarında oynamak tabii ki çok önemli. Biz de oralarda boy göstermek isteriz. Geçen sezon Avrupa için doğru sezon değil. Biz ligi 3. bitirdik ve Şampiyonlar Ligi bileti aldık. Biz böyle olacağını bilseydik, 'Keşke 3. olmasaydık' derdim. Çünkü planda olmayan şeyleri yaşadık. Paok maçına 7-8 oyuncumuz 4 antrenmanla çıktı. Geçen sezon doğru br sezon değildi. Orada başarı getirecek bir yapıyı oluşturamadık. Çok da başarı beklemiyordum. Maçtan sonra 'Paok köy takımı' denildi. Biz bu tip şeyleri çok seviyoruz. Kiminle oynadığının önemi yok, sahada oynayanların ne yaptığı önemli. Biz hata yapmadık. Bizlik bir durum yoktu. Hazırlık maçına çıkmadan Paok maçına çıktığımız için eleştirildik. Biz bunları bilmiyor muyuz? Bir oyuncu için 'çöp' ifadesi kullanılır mı? Ne kadar ayıp bir şey. Gereksiz tabirler. Oynayan da oynamayanlar da bizim için değerli. Maç kazanınca iyi, hata yapınca çöp. Bunlar yanlış tabirler."





"EN BÜYÜK BAŞARIM, KULÜBE PARA HARCATMAMAK"

"Welinton, ligin istatistiksel olarak en iyi oyuncusu. Oyuncu alırken işin ekonomik durumu var. Kimse bunu anlamıyor. Bize '5 milyon Euro'luk oyuncu alalım' dediler de almadık mı? Welinton ekonomik olarak bize uygun bir oyuncuydu. Oyuncu ile çalıştım. N'Sakala için de eleştiri oldu. Önce ekonomi konuşun, sonra oyuncuyu konuşun. Ortada gerçekler var. Biz hem başarılı olmalıyız hem de ekonomik olmalıyız. Devre arasında 1 oyuncu aldık. Sezon başında büyük paralar vermedik. Benim en büyük başarım budur. Kulübe para harcatmadım. 2 tane gencecik kaleci ile oynadım. Biz bunun mücadelesini verdik. Ben ve ekibim başarılı olmak zorundaydık. Bizim başka şansımız yoktu."

"İMZA TÖRENİ SONRASI EKİBE 'YANDIK' DEDİM"

"İlk imza gününde taraftarı görünce inan şok oldum. İmza töreninden sonra ekibe 'Biz yandık' dedim. Üzerimizdeki sorumluluğu o anda hissettik. Başarılı olmasaydık 6. haftadan sonra en fazla 3 hafta daha çalışırdık."





"ARKAMIZDAN HOCALARLA GÖRÜŞÜLÜYOR"

"Böyle zorlu bir sezonda 2 kupa. İnsan daha ne ister ki? Sıkıntılı süreç, ekonomi, pandemi, oyuncu alamıyoruz. Lig başladı 6 hafta oldu eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor. Biz sadece işimizi yapıyoruz."

"HERKES, HAK ETTİĞİMİZİ SÖYLÜYOR"

"Devre arasında biz liderdik. Sezon başında bu beklenmiyordu. Hakkımızda söylenen şeylerin farkındaydık. Ortada bir oyun var. İstediğin kadar eksikleri söyle. Sahaya konulan bir sistem var. Oyunun güçlü olması, sezonun uzun süresinde var. Biz şampiyon olduk. Herkes hak ettiğimizi söylüyor. Demek ki biz izleyiciye bir şey vermişiz. Benim için en güzel kısım burası. Taraftarın tribüne gelmesi için bir şeyler sunmalısın. Kötü filme kimse gitmez. Taraftar geliyor ve güçlü oyunu görüyor."





"GHEZZAL'I TELEFONDA 1 DAKŞKA İZLEDİM"

"Transferin bitmesine 3 gün vardı. Ghezzal'ı telefonda 1 dakika izledim. Oyuncuyu bir gördüm. 'Bu oyuncu nerede?' diye sordum. 'Hemen getirin' dedim. Öyle aldık. Öyle ekonomik aldık ki, maaşının yarısını kulübü ödüyor. Oyuncu da yetenek varsa, Ozan Tufan gibi onu ortaya çıkarmak zor değil. Biz onlara yardım ediyoruz."

"OZAN'A 'BEN SANA YARDIM EDEMEM' DEDİM"

"Larin santrafor olacak bir oyuncu değil. Değişik özellikleri var. Hava hakimiyeti çok iyi. Ceza sahasına iyi koşular yapıyor. Onu olmayan bir pozisyonda oynatırsam olmuyor. Ozan Tufan da bana geldiğinde durumu ortadaydı. Ona futbolcu olduğunu söyledim. 'Bunu yaparsan böyle olur, yapmazsan ben sana yardım edemem' dedim. Benim oyuncum nerede ne yapacağını iyi bilir. Bazen oyuncularla ufak tefek sorunlar da yaşıyoruz. Yaşayacağız tabii ki. Bunlar normal. Biz sorunları çözmek için buradayız. Sezon başından bu yana antrenmanlarda sorun yaşamadık. Başkanla, yönetimle sorun yaşamadık. Biz sorun çıkarmıyoruz. Beni para kazanmak mutlu etmez. Ben kupa kazanmalıyım. Bunun karşılığı maddiyat ile ölçülemez."





"BİZ ŞAMPİYONLUKLARDAN MADDİYAT ANLAMIYORUZ"

"Televizyonda maddiyat konuşuyorlar. Bu şampiyonluklardan maddiyat mı anladınız? O zaman siz bir şey anlamadınız. Biz daha fazla duygular tatmak istiyoruz. Bana kontrat getirdiklerinde kontratı okumadım. 100 sayfanın 1 sayfasını okumadım. Şampiyonlar Ligi için nasıl kadro kuracağız? Oyuncular almamız lazım. 2 kupa kazanınca bitiyor mu? Geçmiş ile mi övüneceğiz? Bunları mı anlatacağız? Hayat devam ediyor. Hakkımda konuşulanları duyunca çok üzülüyorum. Bu kadar emek verdik, bunu mu anladılar?"

"HERKESİN MAAŞI VE PRİMİ GÜNÜNDE ÖDENDİ"

"Başkan herkesin maaşını, primini gününde ödedi. Nisan ayında kimsenin alacağı yoktu. Bunlar çok önemli şeyler. 'Bu marifet mi?' diye söylüyorlar. Değil ama Türkiye'de bu marifet. Başkan o kadar sorumluluğun altına girmiş. Geçen sene de neler yaşadık. 1 kuruş yoktu. Bu sene toparladılar. Kampanyalar yaptılar. Ben kendi kontratımda da ekonomiye yardım ettim. Kulübü sıkıntıya sokmadık. Biz başarılı olduk konuşuluyor. Olamasaydık ne olacaktı? Şimdi ne konuşulacaktı? Ülke futbolu maalesef böyle. Biz sürdürülebilir başarı istiyoruz. Seneye daha fazla başarılı olmak istiyoruz."





"FUTBOLCULUĞUMA DEĞİL, ŞİMDİ NE YAPTIĞIMA BAK"

"Şu anda birçok eksik oyuncumuz var. Seneye nasıl kadro kuracağız? Ben yönetimle şu anda hiçbir şey konuşmadım. Çok ayıp. Çıkıyorlar televizyona benim futbolculuk dönemimden bahsediyorlar. Sana ne kardeşim? Sen neden beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun? Sen benim bugün ne yaptığıma bak. Ben bu işi yapabiliyor muyum? Benim oyuncularla diyaloğum nasıl? Ben yeterli katkıyı veriyor muyum? Sen bunlara bak. Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Biz Şampiyonlar Ligi için nasıl bir kadro kuracağız? Bunlara bakmamız lazım. Bütçemiz nedir? 25-30 milyon Euro bütçe verildi. Avrupa'daki takımlarla nasıl mücadele edeceğiz? Ülke puanımızın düştüğü konuşuluyor. Böyle ekonomi yönetirsen tabii ki Avrupa'ya katılamazsın. Bütün kulüpler borçlu. Türkiye'de bir şekilde idare ediyorsun. Avrupa'da başarı için belirli bir kriter olmalıdır. Ben yalan konuşmam ve hayal satmam."

"ÖNCE SİSTEM VE KADRO, SONRA KONTRAT"

"Beşiktaş ile tabii ki çalışmak istiyorum. Ben yönetimle hiç görüşmedim. Hoca 'onu bunu istiyor' diyorlar. Biz başka şeyler istiyoruz. Önce sistemi ve kadroyu konuşacağız, kontratı sonra konuşacağız. Ben başarılı olmayacağım yer de çalışamam. Bir başarı elde ettik ve artık daha fazlasını yapmalıyız. Sürdürülebilir başarı gerekiyor. Kontrat kolay. Ben başarılı olamadıktan sonra kontratı ne yapacağım. Başarılı olamazsam, kontrat beni korumaz. Benim arkamda taraftar olursa ben kendimi koruma altına alırım. Kontrat ile alamam."

"DEVRE ARASI HULK'U İSTEDİM"

"Devre arasında Hulk'u istedim, almadılar, yalvardım. Ekonomiside çok büyük değildi. Ekonomi deyince camianı korumak adına duruyorsun."

"BEN ÜMRANİYE'YİM"

"Bana 'Her şeye sen mi karar veriyorsun' diyorlar. Tabii ki ben karar vereceğim. Herkes kendi işine bakacak. Ben Ümraniye'yim."