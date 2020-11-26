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Sergen Yalçın, Aboubakar'dan derbide patlama bekliyor

Sergen Yalçın, Aboubakar'dan derbide patlama bekliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şu ana kadar attığı 2 golü de penaltıdan kaydeden Aboubakar'la Fenerbahçe maçı öncesi bir görüşme gerçekleştirdi.