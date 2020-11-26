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    Sergen Yalçın, Aboubakar'dan derbide patlama bekliyor

    Sergen Yalçın, Aboubakar'dan derbide patlama bekliyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şu ana kadar attığı 2 golü de penaltıdan kaydeden Aboubakar'la Fenerbahçe maçı öncesi bir görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 10:01
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    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

    Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Vincent Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Sergen Yalçın, Aboubakar dan derbide patlama bekliyor #1

    "DERBİDE PATLAMA BEKLİYORUM"

    48 yaşındaki teknik adamın, oynadığı maçlarda iyi bir görüntü çizse de penaltı dışında henüz gol atamayan Kamerunlu golcüyü "Büyük takımın yıldızları, büyük maçlarda parlar. Özellikle Aboubakar’dan derbide patlama bekliyorum.” diyerek motive etmeye çalıştığı belirtildi.

    GOL SÖZÜ VERDİ

    Attığı 2 golün 2'sini de penaltıdan kaydeden golcü futbolcunun ise Yalçın'a gol sözü verdiği bildirildi.

    Sergen Yalçın, Aboubakar dan derbide patlama bekliyor #2

     

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