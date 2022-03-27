Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ile NBA maçında

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ile NBA maçında

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Survivor birleşme partisi için gittiği Dominik'ten Acun Ilıcalı ile Miami'ye geçerek NBA maçı izledi.

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ile birlikte Miami Heat - Brooklyn Nets maçını izlerken ekrana geldi.

Survivor birleşme partiis için Dominik'te olan Yalçın, milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in de forma giydiği mücadeleyi izlerken Nets koçu Steve Nash'in görüntüye geldiği canlı yayında arka planda görüldü.

ÖMER FARUK SAYI ÜRETEMEDİ

Sergen Yalçın'ın canlı izlediği maçta Miami Heat, Brooklyn Nets'e 110-95 yenildi. 8 dakika süre alan Ömer Faruk sayı üretemedi.



