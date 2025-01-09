Sergen Yalçın: Ahmed Kutucu, en fazla 3-4 milyon euro eder

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Bu sezon Süper Lig ekibi Eyüpspor formasıyla 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik skor katkısıyla oynayan Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerinin radarına girmişti.

Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Kutucu için konuşulan 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"EYÜPSPOR ÇOK İSTER"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Eyüpspor, Ahmed Kutucu için çok iyi rakamlar ister benim tahminim. Sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda Ahmet Kutucu, seyrediyorum maçlarını.

"FİZİK GÜCÜ VAR, SÜREKLİ GOL ATIYOR"

Yalçın, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

İyi koşuyor, mücadele ediyor, fizik gücü var. Ceza alanı içinde sürekli gol atıyor. Arzu edilen bir oyuncu görüntüsü var.

"ÇOK BÜYÜK PARALAR ETMEZ"

Sergen Yalçın, Ahmed Kutucu'nun çok fazla etmeyeceğini söyledi.

Eyüpspor'un isteyeceği bonservis de önemli. Ben, Türkiye liginde futbolcuların çok büyük paralar edeceğini düşünmüyorum.

"EN FAZLA 3-4 MİLYON EURO EDER"

Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: