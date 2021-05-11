Sergen Yalçın: Allah kısmet ederse şampiyon oluruz

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Karagümrük'e 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, üzgün olmalarına rağmen halen hedefte olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, evinde Karagümrük'e 2-1 yenildi.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği rakipleri Galatasaray'ın kazanması, Fenerbahçe'nin yenilmesini değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor." ifadelerini kullandı.

"HALA HEDEFTEYİZ"

Sergen Yalçın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz."





"Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz."

Sergen Yalçın ayrıca, Aboubakar'ın Göztepe maçında oynayamayacağını belirtti.

"MAALESEF TÜRKİYE'DE FUTBOL ÇOK UZAKLARDA"

Hakemleri de eleştiren Sergen Yalçın, "Bu durumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Maalesef Türkiye'de futbol çok uzaklarda." dedi.

"Allah kısmet ederse, şampiyon oluruz."





"RAKİP 10 KİŞİYKEN YEDİĞİMİZ GOL, BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

"Rakip 10 kişiyken yediğimiz 2. gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi çok üzdü."





"KİMSEDEN YARDIM İSTEMEDİK"

"Kim şampiyon olursa olsun, biz mücadelemizi sezon sonuna kadar verdik. Her maçı 7 eksikle oynuyoruz, hiçbir zaman dile getirmedik. Kimseden de yardım istemedik. Sonuna kadar mücadelemizi verdik."





"ALLAH KİME KISMET EDERSE O ŞAMPİYON OLSUN"

"Allah kime kısmet ederse o şampiyon olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin, Allah herkesin gönlünü de kalbini de biliyor."