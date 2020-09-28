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Sergen Yalçın antrenmanda boy gösterdi

Sergen Yalçın antrenmanda boy gösterdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sabah yapılan antrenmanda futbolcularla yakından ilgilendi. Genç çalıştırıcı kısa bir süre de takımla maç yaptı.