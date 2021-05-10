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    Sergen Yalçın, Atiba'nın yerine Dorukhan'a şans verecek

    Atiba Hutchinson'un Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi sonrası Sergen Yalçın'ın düşündüğü isim ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 14:43
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    Sergen Yalçın, Atiba'nın yerine Dorukhan'a şans verecek

    Sakatlık kriziyle boğuşan Beşiktaş'ta kaptan Atiba Hutchinson'un Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Karagümrük maçı öncesi teknik heyetin işini biraz daha zorlaştırdı.

    Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yenilginin yanı sıra Kanadalı oyuncuyu kaybetmelerine bir hayli üzüldüğü vurgulandı.

    Sergen Yalçın, Atiba nın yerine Dorukhan a şans verecek #1

    ATIBA'NIN YERİNE DORUKHAN

    Siyah-beyazlı hocanın, Atiba'nın yokluğunda orta sahada görev vereceği isim de belli oldu.

    Deneyimli teknik adam kritik müsabakada Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans tanıyacak. Dorukhan, Galatasaray derbisinde 61. dakikada Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

    Yıldız oyuncu son olarak Rizespor deplasmanında 11'de yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

    Sergen Yalçın, Atiba nın yerine Dorukhan a şans verecek #2

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