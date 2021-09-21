Sergen Yalçın: Balotelli seviyesini belli etti

Adana Demirspor'la berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Balotelli'nin kendisine yaptığı hareketle ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçın son dakikasında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atan Mario Balotelli, golden sonra Sergen Yalçın'a hareket yaptı.

Hareketin ardından saha karıştı. Maçın ardından Sergen Yalçın'a bu olay soruldu.

"SEVİYESİZ BİR HAREKET"

Yalçın olayla ilgili, "Balotelli bana hareket yaptı, pozisyona sarı kart verdi hakem. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareket yaptığına hiç şahit olmadım.

Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket." dedi.