Sergen Yalçın: Balotelli'yi ben istemedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci transferi ve forvet transferi başta olmak üzere gündeme ilişkin birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3-4 TANE YARATICI OYUNCU LAZIM"

Takıma 4-5 yaratıcı oyuncu lazım ifadelerini kullanan Sergen Yalçın, "Bazı oyuncular almamız gerekiyor, bazı oyuncuların da gitmesi gerekiyor. Maaş bütçemiz var ve bu bütçeye uymak zorundayız. İstediğimiz transferleri yapmakta zorlanıyoruz.





Alınacak oyuncuların 3-4 tanesi camiamızın havaya sokacak oyuncular olmak zorunda, buna mecburuz. Diğer oyuncular ise kulübümüzün bütçesine uymak zorunda" ifadelerini kullandı.

"BALOTELLI'YE BEN ONAY VEREMEDİM"

Balotelli konusuna da değinen Sergen Hoca, "Ben sadece Balotelli transferine onay vermedim. Benim için soru işaretleri olan bir futbolcu. Ben bu kadar yüksek maliyetlerle bu sorumluluğu almak istemedim. Yönetime, bu sorumluluğu siz alırsanız ben onay veririm dedim ama ben Balotelli transferini onaylamadım.





Forvet transferinde hata yapamayız, bu çok net! Bizi hedefe götürecek oyuncular almak zorundayız. Alacağımız forvetin transferi biraz yüksek olacak. Beşiktaş'ın santraforu bellidir, gidersin alırsın! Kafamızda soru işareti olan bir forvet transferi yapamayız. Balotelli transferine ben nasıl onay verebilirim? Net değilim, kimse net değil. Beşiktaş'ın forveti geldiği zaman skor yapacak, takıma katkı sağlayacak. Bu transfere mecburuz." diyerek transferi neden veto ettiğini de açıkladı.

"FATİH AKSOY KONUSU NEDEN BU KADAR ABARTILDI ANLAMIYORUM"

Welinton transferinde Fatih Aksoy'un takas olarak kullanılması eleştirilerine de cevap veren genç çalıştırıcı, "Fatih Aksoy konusu neden bu kadar abartıldı anlamıyorum. Rıza hocaya göre Fatih madem bu kadar iyi oyuncuydu Sivasspor neden bize teklif yapmadı?





Rıza Çalımbay'la Fatih Aksoy için hakkında konuşmadım. Fatih inşallah çok iyi yerlere gelir ama bence çok fazla takılıyoruz bu konulara. Karar verip, uygulamak zorundayız. Bu arada Sivasspor'dan bize de hiç Fatih konusunda talep gelmedi..." şeklinde konuştu.

"ELNENY GİTMESİN İSTERDİM"

Ayrılan futbolculardan "Keşke gitmeseydi dediğiniz bir isim oldu mu?" sorusuna cevap veren Yalçın, "Keşke gitmeseydi dediğim oyuncu Muhammed Elneny. Çok iyi bir oyuncu ama maliyeti yüksek. İzlediyseniz, Arsenal'in Liverpool maçında 11 başladı. Giden her oyuncu 2 milyon euro maaş alıyordu. İyi oyunculardı ama ayrılmak zorundaydık. Bütçeyi tutturmalıyız." dedi.





"KALECİ TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Kaleci transfer etmeyeceklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Kaleci transferi yapmayı düşünmüyoruz. Ersin ve Utku ile devam edeceğiz. Genç oynatmadığımı söylüyorlar, bu da cevap olur. 'Yabancı kaleci alın, yabancı kaleci alın' diyorlar, almıyoruz. Şu anda en güvenli olduğumuz yer kale." ifadelerini kullandı.

"JOSEF TRANSFERİNE SICAK BAKIYORUM"

Josef de Souza ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna da yanıt veren başarılı teknik direktör, "Josef fikrine sıcak bakıyorum. Henüz bir şey yok ama bizim kalitemize uygun bir isim." diyerek Brezilyalı futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.



