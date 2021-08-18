Sergen Yalçın: Başka golcüye gerek yok

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transfer Batshuayi ile ilgili, "Her türlü gol atma becerisi var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin başından bu yana birçok oyuncu gündeme gelmiş, önemli görüşmeler yapılmıştı.

Bu süreçte teknik direktör Sergen Yalçın'ı, çok istediği isimlerden Michy Batshuayi'nin gelişi oldukça mutlu etti.

Transferini dört gözle beklediği 27 yaşındaki Belçikalı santrforun takım için en uygun futbolcu olduğunu düşünen Yalçın'ın, "Sakatlığı yok, fiziksel olarak da oynamaya hazır, bu bizim için önemliydi." dedi.

“HER TÜRLÜ GOL ATMA BECERİSİ VAR”

Sergen Yalçın, "Her türlü gol atma becerisi var. Hızlı, iki ayağını da kullanıyor ve atletik bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde işlerimizi kolaylaştıracak. Çok faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Artık golcü transferini düşünmeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bir hayli rahatlarken şimdi stoper isteğinin sonuçlanmasını bekliyor.

Batshuayi'nin performansı İZLE