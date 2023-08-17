Sergen Yalçın, Belarus'taki gece kulübü görüntüleri hakkında konuştu Sergen Yalçın, Twitter'da gündem olan Belarus'ta bir gece kulübünde çekilen videoda kadraja yansıması hakkında sessizliğini bozdu.

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ensonhaber.com

Ülkemizde dört büyük takımda oynayan ve teknik direktör olarak da Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Belarus'ta bir gece kulübünün tanıtım videosunun son bölümünde kadraja giren ünlü teknik adam, Twitter'da TT oldu.

"Ben evli değilim"

L.Ü.E. TV'ye açıklama yapan Yalçın, söz konusu videoyla alakalı şunları söyledi:

Gece kulübüne gitmek, yüz kızartıcı bir suç mu? Görüntülerim çıkmış gece kulübünde... Ya kardeşim, ne var bunda? Ben evli değilim, bekarım. Tek başıma yaşıyorum. Özel hayatım var.

"Benim gibi bir adamı bekletmemeleri lazımdı"

Başarılı çalıştırıcı ayrıca siyah-beyazlı yönetimi de eleştirdi. Şampiyon olduğu sezonun ardından 40 gün bekletilmesini yanlış bulan Sergen Hoca, şunları söyledi: