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    Sergen Yalçın belgesel teklifini reddetti

    Sergen Yalçın belgesel teklifini reddetti

    Ünlü yorumcu Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın kendisine gelen belgesel teklifini reddettiğini açıkladı.
    • 18.09.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 12:48
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    Galatasaray'ın efsane teknik adamı Fatih Terim'in dijital platformda yayınlanan belgeseli milyonlarca izleyiciye ulaştı.

    Spor yorumcusu Sinan Engin, Fatih Terim'e yapılan belgesel teklifinin bir benzerinin de Sergen Yalçın'a yapıldığını aktardı.

    Sergen Yalçın belgesel teklifini reddetti #1

    Belgesel teklifini reddetti

    Engin, "Sergen Yalçın'a da teklif edildi belgesel kabul etmedi." derken, başarılı teknik adamın bu süreçte birçok takımdan gelen teklifi de reddettiğini açıkladı.

    Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, takımın başında Süper Lig şampiyonu olmuştu.

    Sergen Yalçın belgesel teklifini reddetti #2


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