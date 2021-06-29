Sergen Yalçın: Benim için başarılı bir kadro daha önemli

Sergen Yalçın: Benim için başarılı bir kadro daha önemli

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Emre Kocadağ'la yaptığı görüşmede, "Benim için kontrattan öte başarılı olabileceğim bir kadro önemlidir" ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş ile bir sene daha yola devam etmek için anlaşan Sergen Yalçın, pazartesi günü Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı teknik adam, yeni sezon planlaması için sözlü olarak raporunu sundu.

“BENİM İÇİN KONTRATTAN ÖTE KADRO DAHA ÖNEMLİ”

Kocadağ ile yaptığı görüşmede transfer çalışmalarıyla ilgili isteklerini aktaran Yalçın, “Benim için kontrattan öte başarılı olabileceğim bir kadro önemlidir." dedi.

Güçlü bir kadro isteyen Sergen Yalçın, "Ghezzal ve Rosier mutlaka takımda kalmalı. Savunma ve hücum hattına da takviye yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

“GOLCÜLER KONUSUNDA EKSİĞİMİZ ÇOK BÜYÜK”

Genç teknik adamın, "Özellikle golcüler konusunda eksiğimiz çok büyük. Aboubakar ve Cenk Tosun ayrıldı. Bunun yanı sıra orta sahada hücuma katkı yapacak oyuncu sayımız çok kısıtlı. Bu bölgeler benim için çok önemli.” dediği öğrenildi.

İKİ STOPER İSTEDİ

Savunmayı da güçlendirmeyi planlayan Sergen Yalçın’ın iki stoper istediği belirlendi. Yönetimin anlaşmaya vardığı isimleri Emre Kocadağ ile masaya yatıran Yalçın’ın, kulübün mali durumunun elbette önemli olduğunu söylediği öğrenildi.

“7-8 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR”

Siyah-beyazlı hoca, transferde ekonomik tablo doğrultusunda ve ortak hareket edilmesi düşüncesinde olduğunu da ifade etti.

Milliyet’in haberine göre, toplamda 7-8 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını aktaran Sergen Yalçın’ın, “Önümüzdeki günlerde yapılacak çok iş var. Tatil bitti, artık iş zamanı. Yeni sezon bir öncekinden daha zor olacak ama biz yine her türlü zorluğu aşacak bir takım kuracağız.” diye konuştuğu kaydedildi.