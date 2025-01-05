Sergen Yalçın, beş transfer istiyor

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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başarılı olabilmesi için takımda büyük bir değişime olmasını gerektiğini söylüyor.

En az beş transfer gerektiğini düşünen ve beş oyuncunun da gitmesini isteyen tecrübeli hoca Sergen Yalçın, "Elimde olsa birkaçı hariç herkesi gönderirim" dedi.

"BİRKAÇ OYUNCU DIŞINDA BÜTÜN TAKIMI GÖNDERİRİM"

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun son derece yetersiz hatta lig standartlarının bile altında olduğunu savunan başarılı çalıştırıcının, "Elimde olsa birkaç oyuncu dışında bütün takımı gönderirim." dediği öğrenildi.

İKİ ŞART SUNACAK

Eldeki oyuncu grubuyla başarılı olma ihtimalinin bulunmadığını söyleyen Yalçın'ın, bugün yapılacak görüşmede en az beş transfer ve beş oyuncuyu gönderme şartını sunacağı gelen bilgiler arasında. Serdal Adalı ve ekibinin şartlarda ortak noktayı bularak anlaşmakta kararlı oldukları öğrenildi.