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- Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etti
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etti
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 11:56
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Siyah-beyazlı yönetim 48 yaşındaki teknik adamın ve takımın performansından oldukça memnun.
2+1 YILLIK ZAMLI SÖZLEŞME
Beşiktaş yönetimi dün öğle saatlerinde yapılan idmanın ardından Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirerek belirledikleri teklifi iletti.
2+1 yıllık anlaşma süresi ve 10 milyon liralık yeni maaş konusunda yönetime olumlu yanıt veren başarılı teknik direktörle kısa süre içerisinde resmi adımlar atılacak.
"FUTBOLCU PRİMLERİNİ VE ÖDEMELERİ EKSİKSİZ YAPALIM"
Toplantıda söz alan Sergen Hoca'nın “Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Bu oyunumuzu şampiyonlukla taçlandırmamız şart. Sezon sonuna kadar futbolcuların primlerini ve ödemelerini eksiksiz yapalım. Belirlenen şartlarda ben imzayı atmaya her zaman hazırım.” dediği öğrenildi.