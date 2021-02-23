Haberler

Futbol Haberleri

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etti

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etti

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın kendisine yapılan 2+1 yıllık yeni zamlı sözleşmeyi kabul etti. Sergen Hoca gelecek sezondan itibaren yılda 10 milyon euro kazanacak.