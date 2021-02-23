Euro
8.55
0.2%
Dolar
7.019
-0.03%
Altın
408.6
0.09%
Borsa
1.533
-1.12%
Bitcoin
340.999
-14.90%
EXEN Coin
16.20
-3.91%
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C
    Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etti

    Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etti

    Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın kendisine yapılan 2+1 yıllık yeni zamlı sözleşmeyi kabul etti. Sergen Hoca gelecek sezondan itibaren yılda 10 milyon euro kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Siyah-beyazlı yönetim 48 yaşındaki teknik adamın ve takımın performansından oldukça memnun.

    2+1 YILLIK ZAMLI SÖZLEŞME

    Beşiktaş yönetimi dün öğle saatlerinde yapılan idmanın ardından Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirerek belirledikleri teklifi iletti.

    2+1 yıllık anlaşma süresi ve 10 milyon liralık yeni maaş konusunda yönetime olumlu yanıt veren başarılı teknik direktörle kısa süre içerisinde resmi adımlar atılacak.

    Sergen Yalçın, Beşiktaş ın yeni sözleşme teklifini kabul etti #1

    "FUTBOLCU PRİMLERİNİ VE ÖDEMELERİ EKSİKSİZ YAPALIM"

    Toplantıda söz alan Sergen Hoca'nın “Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Bu oyunumuzu şampiyonlukla taçlandırmamız şart. Sezon sonuna kadar futbolcuların primlerini ve ödemelerini eksiksiz yapalım. Belirlenen şartlarda ben imzayı atmaya her zaman hazırım.” dediği öğrenildi.

    Sergen Yalçın, Beşiktaş ın yeni sözleşme teklifini kabul etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir