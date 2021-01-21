Sergen Yalçın: Beşiktaş'ta genç yaşlı diye bir ayrım yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımda genç ve yaşlı futbolcu diye bir ayrım olmadığını hak eden her futbolcunun forma giyebileceğini kaydetti.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kazandıkları Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK PAZARA BAKACAĞIZ"

Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. Hava şartları, Olimpiyat Stadı... Oyuncularımızı konsantrasyon için fazlasıyla uyardık. Çünkü Karagümrük iyi bir takım. Oyuncularım çok iyi performans gösterdi, çok doğru oynadık. Güzel bir 3 puan aldık. Oyuncularımı teşekkür ederim. Artık pazara bakacağız" şeklinde konuştu.





"19 DA OYNAR 37 DE"

Karagümrük karşısında pas rekoru kırdıklarını ve futbolda genç/yaşlı futbolcu diye bir ayrımın olmaması gerektiğini dile getiren Sergen Yalçın, "Bir oyuncunun genç olması oynaması gerektirmez. Genç ya da yaşlı diye bir şey yok. 19 yaşındaki de oynuyor, 37 yaşındaki de oynuyor. Pas rekoru olabilir, zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım her şeyi denedi ve güzel bir sonuç aldık" dedi.

"HULK'U İSTİYORUM"

Öte yandan dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u da istediğini söyleyen Sergen Hoca, Bir forvet transferi yapmak istediklerini vurgulayan Sergen Yalçın, "Forvet hattına bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz" şeklinde konuştu.