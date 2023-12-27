Sergen Yalçın: Beşiktaş'tan beni kimse aramadı Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın, konuya dair konuştu. Yalçın, "Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı" dedi.

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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Alınan bu yenilginin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollar ayrılmıştı.

Yaşanan bu vedanın ardından siyah-beyazlı takımın gündemine birçok teknik adam geldi.

Adaylar arasında ise tek yerli isim olan Sergen Yalçın, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından sonra ilk kez konuştu.

Uçar, Hatayspor maçının ardından "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" derken, Sergen Yalçın açıklama yaptı.

"Beni kimse aramadı"

Beşiktaş'ın başında 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın, Duhuliye'ye yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı.

Samet Aybaba'nın açıklamaları bekleniyor

Sergen Yalçın'ın bu açıklamasının ardından gözler, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba'nın perşembe günü saat 13.00'te yapacağı toplantıya çevrildi.

Samet Aybaba'nın bu toplantıda, Sergen Yalçın ve yeni teknik direktör konusu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.