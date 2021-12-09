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    Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan tazminat almayacak

    Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan tazminat almayacak

    Siyah-beyazlılarda istifa eden Sergen Yalçın, kulüpten tazminat almayacak. Deneyimli hoca, maaşının yarısını da almış durumda.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 13:25
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    Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla geçen seneki performansından bir hayli uzak.

    Siyah-beyazlıların ligde üst üste alınan puan kayıpları ve Şampiyonlar Ligi'nden puansız bir şekilde ayrılması, Sergen Yalçın'ın istifa kararı almasına neden oldu.

    Sergen Yalçın, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda istifasını sundu.

    Yalçın'ın istifası, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

    Sergen Yalçın, Beşiktaş tan tazminat almayacak #1

    TAZMİNAT ALMAYACAK

    Ayrılığın ardından tazminat konusu gündeme geldi. Beşiktaş, deneyimli hocaya istifasının ardından tazminat ödemesi gerçekleştirmeyecek.

    Sergen Yalçın, yıllık maaşı olan 24 milyon TL'nin yarısını da kulüpten almış durumda.

    Sergen Yalçın, Beşiktaş tan tazminat almayacak #2

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