Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan tazminat almayacak

Siyah-beyazlılarda istifa eden Sergen Yalçın, kulüpten tazminat almayacak. Deneyimli hoca, maaşının yarısını da almış durumda.

Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla geçen seneki performansından bir hayli uzak.

Siyah-beyazlıların ligde üst üste alınan puan kayıpları ve Şampiyonlar Ligi'nden puansız bir şekilde ayrılması, Sergen Yalçın'ın istifa kararı almasına neden oldu.

Sergen Yalçın, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda istifasını sundu.

Yalçın'ın istifası, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

TAZMİNAT ALMAYACAK

Ayrılığın ardından tazminat konusu gündeme geldi. Beşiktaş, deneyimli hocaya istifasının ardından tazminat ödemesi gerçekleştirmeyecek.

Sergen Yalçın, yıllık maaşı olan 24 milyon TL'nin yarısını da kulüpten almış durumda.