Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, zorlu Borussia Dortmund maçı öncesinde konuştu. Yalçın, "Ersin dışında bütün takım yabancı olacak" dedi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesinde Josef de Souza ile birlikte açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde....

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

"Futbolun en üst organizasyonunda oynayacağız. Beşiktaş olarak böyle bir organizasyonun içinde olduğumuz için çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak, mümkünse ilk 2'de grup sonunu görmek, bunu camia olarak yaşamak istiyoruz ancak çok zor bir organizasyon içinde olduğumuzu da belirtmek isterim, işlerin kolay olduğu bir organizasyon değil."





"BAŞARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Takım olarak iyi bir oyun içinde, uyum içinde olduğumuzu, özellikle böyle bir organizasyonda mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Başarmak için oyuncularımla elimizden gelen her şeyi yapacağız, birlikte deneyeceğiz, sonuçları göreceğiz. Ümidimiz var, heyecanlıyız, inşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz gibi olur."

"HAYAL KURABİLİR MİYİZ? BELKİ..."

"Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor, hayal kurulacak bir şey, gerçekçi olmak lazım. Takım maliyetlerine, bütçelere baktığımızda kolay değil, grubun en düşük bütçeli takımıyız ama bütçe de bir yere kadar. Saha içi organizasyonu, istek, mücadele, kazanma hırsı, enerji çok daha önemli. Bu anlattıklarımı yakalayabilirsek, oyun temposunu, mücadeleyi, temaslı oyunu, ikili mücadeleleri yakalayabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Final o kadar kolay değil ama hayal kurabilir miyiz? Belki kurabiliriz."





"BİZİM İÇİN TEST MAÇI OLACAK"

"Rakibe göre planlar değişebiliyor. Biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de bir test gibi olacak, çok üst bir organizasyonda oynayacağız. Oyunun nasıl gelişeceğini kestirmek zor, güçlü takımlarla oynayacağız. Beşiktaş olarak oynadığımız her müsabakada kendi oyun planımızı uygulamaya çalışacağız. İzleyenlerin zevk aldığı heyecanlı bir oyun seyrettirmeye çalışacağız. İnşallah hem oyunumuz, hem istediğimiz şeyler oyuncularımız tarafından uygulanabilir, tek amacımız bu."

"BU KOŞU MESAFESİ YETERSİZ"

"Son oynadığımız maçın koşu mesafesi iyi ama Dortmund maçında yeterli olmaz. Minimum 115 ve üstünü yakalamamız lazım. Bu organizasyonda başarılı olmak için bu ligin çok daha üstünde tempo ve mesafeye ihtiyacımız var. Onlar da bunu yapmak için çok çaba sarf edeceklerdir, ona göre çalışma yaptık."





"VIDA YOK AMA HAZIRIZ"

"Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var, geniş bir kadromuz var, bu sene iyi bir kadro kurduk, her bölgede oynayabilecek ekstra oyuncularımız var. Oynamayanların yerine oynayacak oyuncularımız hazır, herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum."

"ERSİN DIŞINDA KADRO YABANCI OLACAK"

"Ersin dışında bütün takım yabancı olacak. TFF bir kural aldıysa uygulamak zorundayız. 3 Türk ile oyna diyorsa 3 ile, 8 Türk ile oynayacak diyorsa 8 ile oynarız. Bizim için çok problem değil. Ben sadece sorulan sorulara cevap veriyorum, benim şahsi fikrim. Çok eleştirme olarak görmeyelim. TFF seneye 4 diyor, 4 ile oynayacağız, sonra 5 diyor, 5 ile oynayacağız. Seneye 4 deniyorsa herkes ona göre planlama yapıyor, o zaman değiştirmeyelim, arkasında duralım. Bütün kulüpler ona göre planları yapıyor. O zaman kuralı koyalım ve uygulayalım. Ben teknik direktörüm, biz kurallara saygılıyız."





NSAKALA...

"N'Sakala ciddi bir sorun yaşadı, Allah'tan bir şey olmadı kendisine. Antrenmanlarda da iyi, sorunu yok. Bazı bölgelerde farklı oyuncular kullanabiliriz, 3 gün sonra 1 maç, 3 gün sonra 1 maç... Bütün maçları aynı kadroyla oynayamayız. Benim tercihlerim olacak, eleştirilebilir, farklı yorumlar getirilebilir ama bir tercih yapmak zorundayım. Benim tarafımdan da bakmanızı tavsiye ediyorum. Bazı oyuncuları dinlendirmek durumundayız, farklı tercihler yapabiliyoruz. İstediğim sadece yapılan tercihlere saygı duymanız ama her zaman sana göre, bana göre olacak."

MUHTEMEL İLK 11

Öte yandan Sergen Yalçın'ın Dortmund maçına şu şekilde çıkması bekleniyor: Ersin, Rosier, Montero, Welinton, Nsakala, Pjanic, Josef, Atiba, Larin (Nkoudou), Ghezzal, Batshuayi