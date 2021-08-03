Sergen Yalçın: Bu hafta müjdeli haberler gelir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer konusunda umutlu konuştu. Çifte kupalı çalıştırıcı, "Görüşmelere şahit oluyorum, bu hafta müjdeli haberler gelir" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başından bu yana antrenmanlarda başarılı performans sergileyen Tyler Boyd için olumlu rapor verirken, geçen yıl sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Ajdin Hasic’in kiraya verilmesi konusunda görüş bildirdi.

Siyah-beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile konuşan Yalçın, “Şu anda kadromuzda Boyd hariç 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Ghezzal, Alex Teixeira, Diego Costa gelirse kadro tamamlanır.” dedi.





"MÜJDELİ HABERLER GELİR"

Beşiktaş’ın TFF’nin belirlediği limitlerin dışına çıkamadığını ifade eden Sergen Yalçın, “Sahada mücadele edecek 11 kişiyi mutlaka oluşturacağız. Ama Şampiyonlar Lig'inde istikrarlı bir kadro ile oynamak istiyoruz. Bu konuda yönetimimiz inanılmaz çalışıyor. Görüşmelere şahit oluyorum bu hafta müjdeli haberler gelir.” diye konuştu.



