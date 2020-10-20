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    Sergen Yalçın, bu kez çift forvet oynatacak

    Sergen Yalçın, bu kez çift forvet oynatacak

    Pazartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sistem değişikliğine gideceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 13:18
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 13:18
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    Milli maç arasının ardından 5. haftayı da bay geçen Beşiktaş, tam 22 gün sonra maça çıkmaya hazırlanıyor.

    Ligin 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, idmanlarda çift forvet üzerinde durduğu belirtildi.

    Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

    Sergen Yalçın, bu kez çift forvet oynatacak #1

    10 NUMARA KULLANMAYACAK

    Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması, Adem Ljajic'in de formsuz olması nedeniyle 10 numara bölgesindeki problemi çözmek için takımın oyun formasyonunda değişikliğe giden Yalçın, bugün de benzer çalışmalar yaptırdı.

    Sergen Yalçın, bu kez çift forvet oynatacak #2

    ÇİFT FORVET: ABOUBAKAR-LARİN

    47 yaşındaki teknik adam, çift kale maç çalışmasında yine çift forvet üzerinde durdu.

    Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum hattındaki etkisinin arttığını gözlemleyen Yalçın'ın, Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayacağı belirtildi.

    Sergen Yalçın, bu kez çift forvet oynatacak #3

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