Sergen Yalçın: Bu sıkıntılar bize vız gelir

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozarken teknik direktör Sergen Yalçın'dan oyuncularına motivasyon konuşması geldi.

Pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un da sakatlanmasıyla alternatifleri iyice azalan Sergen Yalçın her şeye rağmen umutlu.

6 EKSİK VAR

Şampiyonluk yarışında geride kalmamak için maçtan üç puanla ayrılmak zorunda olan siyah-beyazlıların stoperinde Domagoj Vida sarı kart cezalısı, Montero da sakat. Sol bekte N’Sakala kırmızı kart cezalısı, Rıdvan Yılmaz'ın da tedavisi sürüyor. Dorukhan Toköz'ün de maça yetişmesi zor görünüyor. Oğuzhan Özyakup da sakatlandı. Sergen Hoca oyuncularla bir toplantı yaparak takımı motive etti.





"BU SIKINTILAR VIZ GELİR"

Sezon başında transferlerin takıma geç katılması, koronavirüse yakalanan futbolcular ve sakatlıklar sebebiyle çıktıkları çoğu karşılaşmadan alınlarının teriyle ayrıldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmada "Biz ne sıkıntıları gördük geçirdik. Bunlar faso fiso, bize vız gelir." diyerek Gençlerbirliği maçından da galibiyetle ayrılacaklarından emin olduğunu söyledi.





GOLCÜLERE UYARI

Yalçın, son haftalarda gol yollarında yaşanan şanssızlığın tek endişesi olduğunu belirterek, hücum oyuncularına konsantrasyon uyarısında bulundu.