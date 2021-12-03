Sergen Yalçın: Bu yükü birlikte kaldırmak zorundayız

Zirve yarışından uzaklaşan son şampiyon Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularıyla toplantı yaptı.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan yenilgiyle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş bugün Kasımpaşa deplasmanında çok kritik bir sınav verecek. Lider Trabzonspor'un 16 puan arkasında 20 puanla 10. sırada yer alan siyah-beyazlı takım sahadan galibiyetle ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile pazar günü yaptığı görüşmenin ardından görevinin başında kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın zorlu karşılaşma öncesinde oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu. Yalçın, Kasımpaşa maçını kazanmaktan başka çıkış yollarının olmadığını aktardı.

"KAZANMAYA MECBURUZ"

Kötü gidişatı artık noktalamak zorunda olduklarının altını çizen siyah-beyazlı teknik adamın, "Hepinizin bildiği gibi kazanmaya mecburuz. Bu maçta önceliğimiz iyi futbol değil, kazanmak olacak. Oyuna istediğimiz başlangıcı yapamasak bile hedefimize ulaşmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz." diye konuştuğu vurgulandı.

"BU YÜKÜ HEP BİRLİKTE KALDIRMAK ZORUNDAYIZ"

Sergen Yalçın omuz omuza vermeleri halinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini de dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre; deneyimli hocanın, "Yönetimle yaptığım görüşmede 'bu işi sadece bizler düzeltebiliriz' dedim. Zaten benim görevden ayrılmamla işler hemen düzelecek olsaydı giderdim. Bu değişimi takım olarak bizler sağlayacağız. İnanırsak başarabiliriz. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız ve kaldırmak zorundayız. Taraftarımız ve yönetimimiz bize inanıyor. Bu güveni boşa çıkarmayalım." ifadelerini kullandığı kaydedildi.