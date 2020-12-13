Sergen Yalçın, Domagoj Vida'yı gözden çıkardı

Sergen Yalçın stoperde Welinton-Montero ikilisi ile yola devam edecek. Gözden düşen Hırvat stoper Domagoj Vida, devre arasında talibi çıkması halinde gönderilecek.

Son haftalarda Beşiktaş'taki savunma sorunlarını çözüme kavuşturan teknik direktör Sergen Yalçın takımın tecrübeli oyuncusu Domagoj Vida'yı da gözden çıkardı.

MONTERO-WELINTON OYNAYACAK

Montero-Welinton ikilisinin performansından memnun olan Sergen Yalçın, koronavirüsü atlatan Vida'yı yedek kulübesine çekti.

Üç sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu artık teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk önceliği değil. Bu sezonki performansıyla da sık sık eleştiri alan ve eski görüntüsünden uzak olan Hırvat stoper, Welinton ve Montero ikilisinin gerisinde kaldı. Yalçın'ın bundan sonraki haftalarda da yoluna yine aynı ikiliyle devam etmeyi planladığı kaydedildi.





TEKLİFLER BEKLENİYOR

Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon euro net maaş alan ve takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida için de devre arası teklifler bekleniyor.

Öte yandan Vida ile Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa'dan kulüpler ilgileniyor. Başkan Çebi ve ekibinin deneyimli futbolcunun menajeriyle görüşme yapacağı öğrenildi. Vida, daha önce kendisine gelen teklifleri İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek geri çevirmişti.



