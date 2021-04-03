Sergen Yalçın: Eksiklerimiz bahane değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Rakiplerin puan kaybedebilecekleri bir haftada biz mutlaka kazanmak zorundayız" dedi.

Kasımpaşa ile yarın hem kendisi hem de ligin kaderi açısından önemli bir sınava çıkacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın bahaneleri olmadığını söyledi.

"RAKİPLERİMİZ PUAN KAYBEDECEK, FIRSATI DEĞERLENDİRİN"

Deneyimli teknik adamın her sıkıntının bir çaresinin bulunacağını ve bu maçın öneminin birçok büyük maçtan da fazla olduğunu aktardığı ortaya çıktı. Hem yardımcıları hem de futbolcularıyla Kasımpaşa maçı üzerinde değerlendirmeler yapan tecrübeli teknik adamın, "Bu takımda hemen hemen herkes şans buldu ve forma giydi. İsimler değişse de bizim oyun anlayışımız değişmedi ve değişmemeli de. O nedenle maça çıktığımızda eksiklikler bizim için bahane olmayacak. Rakiplerin puan kaybedebilecekleri bir haftada biz mutlaka kazanmak zorundayız. Bu bizim için bir fırsat haftası. Aynı şekilde Alanyaspor maçı da bizim için fırsat haftası" diye konuştuğu bildirildi.





Fikstürün bazı yerlerinde kazanılan üç puanların üç puandan da öte bir şey olduğunu da ifade eden Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının da böyle bir takvime denk geldiğini söyledi.

Teknik Direktör Yalçın bu nedenle Kasımpaşa ve Alanyaspor mücadelelerini birbirinden ayrı tutmayarak mental ve fizik olarak tüm takımı bu iki maç üzerinden hazırlıyor.