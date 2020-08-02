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    Sergen Yalçın: Yedek kalacağına, gidip oynasın

    Sergen Yalçın: Yedek kalacağına, gidip oynasın

    Alanyaspor'da forma giyen Welinton transferinde son aşamaya gelen Beşiktaş'ın, Fatih Aksoy'u takasta kullanmasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporunun etkili olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 17:21
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    Sergen Yalçın: Yedek kalacağına, gidip oynasın

    Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta, Fabrice N'Sakala transferinden sonra, Alanyaspor'dan Welinton da bitme noktasına geldi.

    Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bonservis bedeli ödemek yerine takas yöntemiyle bu sorunu çözme kararı alan Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy'u takasta kullandı.

    Sergen Yalçın: Yedek kalacağına, gidip oynasın #1

    SERGEN YALÇIN'IN RAPORU

    Sivasspor'un başarısına bu sezon büyük katkı sağlayan Fatih konusunda yönetime kapsamlı bir rapor verdiği öğrenilen teknik direktör Sergen Yalçın, orta sahaya alınacak oyuncularla birlikte bu bölgede yeteri kadar isme sahip olacaklarını dile getirdi.

    Yalçın, bu nedenle Fatih Aksoy'un ilk 11'de forma giymesinin zor olduğunu söylediği de belirtildi.

    Sergen Yalçın: Yedek kalacağına, gidip oynasın #2

    YEDEK KALACAĞINA OYNASIN

    Fatih Aksoy'un yedek kalmasındansa oynamasının daha doğru olduğunu söyleyen Sergen Yalçın'ın, son iki sezonunda yeteri kadar stoper oynamadığı için, Fatih'e defans bölgesinde de yer veremeyeceğini söylediği vurgulandı.

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