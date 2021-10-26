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    Sergen Yalçın, Fatih Terim'le ne konuştuğunu anlattı

    Sergen Yalçın, Fatih Terim'le ne konuştuğunu anlattı

    Derbiden önce oldukça samimi bir görüntü veren Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın ne konuştukları ortaya çıktı. Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı, o anlarda ne konuşulduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 09:50
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile merak edilen diyaloglarını açıkladı.

    "AVRUPA'DAKİ SONUÇLARI KONUŞTUK"

    Sergen Yalçın'ın maç öncesi neler konuştuklarına dair yaptığı açıklama:

    "Fatih Hoca benim antrenörlüğümü yapmış bir insan. Kendisini çok severim. Çok saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama hocamıza karşı sevgimiz, saygımız hiç eksilmez. Fatih Hoca, Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı hocası. Onun başarılarını kimse yakalamayacak belki de. Kendisini seviyoruz. Onunla oyunu ve Avrupa'daki sonuçları konuştuk. O da bize oyunla ilgili bilgiler verdi. Bu tip konuşmalar yapıyoruz zaten."

    Sergen Yalçın, Fatih Terim le ne konuştuğunu anlattı #1

    Sergen Yalçın, Fatih Terim le ne konuştuğunu anlattı #2


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