Sergen Yalçın Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif bekliyor Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede sezon sonunda takımdan ayrılacağını söylemişti. Genç teknik adamın, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif gelmezse YouTube'a içerik üreteceği belirtiliyor...

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Sergen Yalçın, 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağını belirterek Akdeniz ekibine mayıs sonunda veda edeceğini belirtti.

51 yaşındaki teknik adamın, yakın çevresine "Bazıları meydanı boş buldular. Yeniden kendimizi ön plana atmamız gerekiyor." dediği iddia edildi.

Yalçın'ın, bu sözlerle son Süper Lig şampiyonu Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u hedef aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesinde

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kontratı sona eriyor, Beşiktaş ise geçici hoca olarak Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Sergen Yalçın'ın adı, 2 kulüple de anılıyor. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, sezon başında İsmail Kartal'ın yerine Sergen Yalçın'ı istemişlerdi.

Teklif gelmezse YouTube...

Öte yandan Sergen Yalçın'ın, bu iki takımdan da teklif gelmemesi halinde Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV programında içerik üreteceği öğrenildi.