Sergen Yalçın: Galatasaray maçına çok konsantre olmuştuk

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Galatasaray maçıyla ilgili, "Kaç haftadır gözüme uyku girmedi. Bu maça çok konsantre olduk." ifadelerini kullandı.

Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kayıpların ardından Galatasaray galibiyetiyle birlikte hayata dönen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Yalçın, “Yardımcı antrenörüm Murat Şahin ve teknik ekibim ile rakibimizi analiz etmiştik. Biz de Avrupa kupaları sonraları düşüş yaşıyorduk. Rakibimizin baskı kuracağı alanları tespit ettik. Galatasaray’ın da çok yetenekli oyuncuları var.” dedi.

“GÖZÜME UYKU GİRMEDİ”

Galatasaray maçıyla ilgili çok stres olduğunu belirten Sergen Yalçın, “Kaç haftadır gözüme uyku girmedi. Bu maça çok konsantre olduk. Kimse algılara inanmasın. Analiz ekibimiz titiz çalıştı. Oyuncularımın çoğu sakatlıktan yeni çıkmış, önemli futbolcularım ise 2 idmanla maça hazırlandı. Hepsi ile tek tek konuştum. Maçın öneminden çok Beşiktaş armasının önemini anlatıp Beşiktaş duruşunu hissettirdim. Çünkü kaybettiğimiz puanlar düşüşe neden olmuştu.” ifadelerini kullandı.

“DÖNÜŞ İÇİN MÜCADELEMİZİ BIRAKMADIK”

Hürriyet’e konuşan deneyimli teknik adam, “Biz baskılı başlayacaktık, planımız oydu. Golü yedikten sonra dönüş için mücadelemizi bırakmadık. Oyuncularımın gösterdiği performans muhteşemdi. İsteklerini ortaya koydular ve kazandılar.

Galatasaray’da tehlikeli oyuncular vardı. Önlemimizi aldık ve sahamızda pozisyon oluşturmalarına izin vermedik. Hep söylerim; Futbol hatalar oyunu. Ben dahil herkes hata yapabilir. Yediğimiz gol tamamen hatalar zincirinden oluştu. Ama önemsemedik. Oyuncularıma tek bir şey söyledim: ‘Formanızın hakkını verin’.





“PENALTI POZİSYONUNDA STRESE GİRDİM”

78. dakikada Vida’nın pozisyonunda gösterilen penaltıda kulübede strese girdim. O an şoka girdim. Maçı berabere bitirebilirdi. İyi oynamanın karşılığı bu olmalıydı. Beraberliği hak etmemiştik. Kaleci Ersin, teknik ekip ile iletişimiyle başarılı oldu. Ve Muhammed’in atacağı köşeyi işaretle uyardı.

Necip stopere alışık ve çok da başarılıydı. Daha önce de stoper oynamıştı. Umut’u da unutmayalım; çok savaştı, mücadele etti ve bir de asist yaptı.

Normalde Beşiktaş’ın orta alandaki üçlüsü Josef, Pjanic, Ghezzal... Fakat haftalardır sakatlık gibi nedenlerle ideal üçlümüzü kullanamadık. Tüm oyuncularım bu maçta istediğim gibi mücadele edip oynadılar. 3 Türk oyuncuda seçim yapmak gerekiyordu. Galatasaray karşısında atak oyuncuları seçtik Necip’i geride kullanmak zorunda kaldık.

Maçı galip bitirme psikolojisi baskı oluşturdu. 80. dakikaya kadar baskı sahadaki üstünlük ve oyun kontrolü bizdeydi. Beşiktaş’ın kazanmasında en büyük faktör; taraftarlardır. 90 dakika boyunca sahada mücadele eden oyunculara verdikleri destek ve moral unutulmaz. Maç bitiminde en güzel tablo soyunma odasında yaşandı. Takıma emeği geçenler, malzemeciler, sağlıkçılar, tesis çalışanları ve futbolcular ile aile tablosu çizdik, bütünleştik, birleştik.” ifadelerini kullandı.