Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Galatasaray'ın kariyerini Santos'ta sürdüren Neymar ile ilgilendiğini iddia etmişti.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldıza mali olarak oldukça cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtilmişti.

SERGEN YALÇIN'IN NEYMAR GÖRÜŞÜ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında görüşlerini paylaştı.

52 yaşındaki futbol adamı, Galatasaray'ın Neymar'ı almaması gerektiğini söyledi.

"6. AY BAŞLAYACAKSIN AĞLAMAYA"

Yalçın, şu açıklamayı yaptı:

Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın. Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya.