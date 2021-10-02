Sergen Yalçın gelecek hafta cezalı

Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında görev alamayacak.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin 42. dakikasında Can Bozdoğan'ın yerde kaldığı pozisyona düdük çalınmamasına itiraz eden ve kendisine gelen topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sergen Yalçın'ın kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu.

İLK RESMİ MÜSABAKADA CEZALI

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı 94. Maddesi'ne göre; Sergen Yalçın, en az 1 maç takımın başında olamayacak. Konu ile ilgili TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan ifadeler şu şekilde:

''Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.''

Beşiktaş gelecek hafta Başakşehir'e konuk olurken bir sonraki hafta evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

"KIRMIZI KART GÖRMEM DOĞRU"

Öte yandan karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın kırmızı kartla ilgili açıklama yaptı.

Sergen Yalçın "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.