Sergen Yalçın: Genç oyuncu yapılanmasını ben yaptım

Güntekin Onay, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın genç oyuncu yapılanması hakkındaki sözlerini aktardı. Ünlü teknik direktör, "Önder Karaveli'yi ben getirdim" ifadelerini kullandı.

beIN SPORTS yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile arasındaki konuşmayı anlattı.

Güntekin Onay, Beşiktaş'ta son dönemde ortaya çıkan genç oyuncu yapılandırmasıyla alakalı Sergen Hoca'nın ifadelerini şu şekilde aktardı: "Sergen Yalçın ile geçen hafta içi konuştuk. Uzun uzun konuştuk. Sergen Yalçın, 'Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, öz kaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım' dedi. 'Önder Hoca'yı da getiren benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. 3. sahayı takıma veren benim. Takımı Ümraniye'ye getiren, tesisleri açan, fitness salonunu açan, bütün bu planlamayı yapan benim' dedi."





"ÖNCE RIDVAN VE ERSİN'İ KAZANDIK"

Öte yandan A takımın başarılı isimleri Rıdvan ve Ersin konusunda da pay sahibi olduğunu söyleyen Sergen Hoca, için Güntekin Onay, konuşmasına şöyle devam etti: "Önce Rıdvan ve Ersin'i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelik bir planlamaydı. Serdar için, İlkhan için ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi dedi. Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz, bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı dedi. Mimarı benim demişti. Bu konuda biraz üzüntüsü var, kamuoyunda farklı algılandı, yorumlandı. Onun da bilinmesini istiyordu." ifadelerini kullandı.