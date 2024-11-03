Sergen Yalçın, Giovanni van Bronckhorst'a tavsiye verdi

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmada 3-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Claudio Winck, 70'inci dakikada Aytaç Kara ile 88'inci dakikada Mamadou Fall kaydetti.

Siyah-beyazlıların maçı tek gollü 45+3'üncü dakikada Ernest Muçi'den geldi.

Öte yandan konuk ekipte Nuno da Costa 90+2'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa bu sonuçla 14 puana yükseldi. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

SERGEN YALÇIN, TAVSİYELER VERDİ

Müsabakayı Ekol TV ekranlarında değerlendiren Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a tavsiyede bulundu.

"HOCAM BU KADAR GENÇ OYUNCUYLA OYNAYAMAZSIN"

Yalçın, Beşiktaş kadrosu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Çok genç oyuncular var. Ndour, Mustafa, Semih, Emirhan... Bunlar genç oyuncular aslında bunları bireysel performanslara girip çok eleştirmek istemiyorum. Doğru olmaz. Benim buradan Giovanni van Bronckhorst'a bir tavsiyem var. Hocam bu kadar genç oyuncuyla oynayamazsın. Kaldırmaz. Hiçbir şekilde kaldırmaz. Maçı seyrederken Beşiktaş 2-1 mağlup, mesela şunu düşünüyoruz, 'Kim girsin oyuna?' 'Beşiktaş maçı nasıl çevirecek', 'Hoca nasıl bir hamle yapacak' diye düşünüyorsun değil mi? Ben düşünmüyorum mesela çünkü bir hamle yok. Beşiktaş'ın kulübesinde hamle yok.