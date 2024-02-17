Sergen Yalçın: Hakem inanılmaz kötü bir maç yönetti Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2'lik eşitlikle tamamlanan İstanbulspor maçının ardından hakem yönetimini sert biçimde eleştirdi.

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Süper Lig'in 26. haftasında hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği maçta Antalyaspor evinde İstanbulspor'u ağırladı.

Konuk ekip 2-0 geri düştüğü maçta 90+9. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

2-2 sona eren mücadelede Antalyaspor'un golleri 14 ve 16. dakikada Adam Buksa'dan geldi.

İstanbulspor'un gollerini ise 75. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+9. dakikada penaltıdan Jackson kaydetti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbulspor maçının ardından açıklama yaptı.

"Hakemlerin durumu zaten ortada"

Son dakikadaki penaltı pozisyonu için konuşan Sergen Yalçın, şunları dedi:

Bahane üretmek gibi olmasın ama son dakikadaki pozisyon dördüncü hakemin önünde oldu. Tacın bizim olması lazım. İlk yarıda da bir tane kornere vurdu rakip oyuncu, bomboş topa aut verdi hakem. Sonra "Biz hata yaptık" dedi. Böyle hata olur mu? Son taç pozisyonu bizim taç, rakibe verdi. Peşine penaltı oldu, gol yedik. Çok söyleyecek bir şey hakemlerle ilgili. Hakemlerin durumu zaten ortada. Maalesef Türk futbolunun hali çok sağlıklı değil özellikle hakemler açısından. Geçen hafta Samsun'da attığımız gol, biz inceledik, yüzde yüz bizim attığımız gol. Onların golü ofsayt, yüzde yüz görünen bu ama bizimki ofsayt rakibin gol çıkıyor. Bu çizgiler nasıl çekiliyor, ne oluyor, ne bitiyor çok konuşuluyor. Herkesin çok şikayeti var. Şikayet gibi olmasın ama çok ciddi sıkıntı olduğu kesin. Hakem arkadaşlarla ilgili zaten orası hiç tartışılacak bir boyut değil.

"1 puanla dönmek çok sağlıklı olmadı bizim açımızdan"

İkinci yarıdaki oyunlarıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

İkinci yarı, oyun çok açınacak bir oyun değil. Felaket, facia bir oyun. İnanılmaz kötü bir oyun. Hamleler yapıyoruz ama hamlelerimiz katkı vermiyor. Söylenecek bir şey, bugün itibariyle kısmet böyleymiş. Bu tür aksilikler oluyor. Kesinlikle 3 puan yazdığımız bir maçtı, 1 puanla dönmek çok sağlıklı olmadı bizim açımızdan.

"Hedefe oynayan bir takım, zor bir müsabaka"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için konuşan Sergen Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

Çok zor bir maç. Hedefe oynayan bir takım, zor bir müsabaka. Hazırlanacağız, bakacağız. Çok kolay olacağını sanmıyorum hele bugün ikinci yarıdaki oyunu baz alırsak, gerçekten zor biraz.

"Kağıt üzerinde üç puan yazdığımız bir maçtı"

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Kesinlikle kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını ifade eden Yalçın, şu şekilde konuştu:

Kağıt üzerinde üç puan yazdığımız bir maçtı. Ancak tabii maçlar sahada oynanıyor, kağıt üzerinde olmuyor. Oyunun ilk yarısında çok iyi bir oyun. 2-0 önde olduğumuz bir müsabaka ve çok pozisyon kaçırdığımız bir maç. Oyun ikinci yarısı da tam tersi. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim adımıza üzücüydü.

"Hakem arkadaşlarımızın yönetimi çok sağlıklı değil"

Yalçın, maçtaki hakem yönetimini de eleştirerek, şu açıklamayı yaptı:

Maalesef hakem arkadaşlarımızın yönetimi çok sağlıklı değil. Hiç memnun değiliz. Geçen hafta da aynısını yaşadık Samsun'da. Bu hafta da aynısını yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama biz de kendi üzerimize düşen payımızı hakem arkadaşlardan bu hafta aldık.

"Onlar adına gayet güzel maç yönetti bence"

İstanbulspor cephesinden hakem yönetimiyle ilgili şikayet gelmesine anlam veremediğini dile getiren Yalçın, şu sözleri sarf etti: