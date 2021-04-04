Sergen Yalçın: Hakemi kim atadıysa çıkıp anlatsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada üzgün olduklarını belirterek, "Yapmamız gerekenleri yaptık ama kısmet değilmiş." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının milli maç dönüşü nedeniyle yorgun olduğuna değinen Yalçın, "Konsantrasyon sıkıntısı vardı. Milli aralardan sonra bu maçlar zor. Uzun yol yapıyor oyuncular." dedi.

"GÖKHAN TÖRE, FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİL"

Açıklamalarına devam eden siyah-beyazlı kulübün hocası, Gökhan Töre'yi henüz hazır olmadan oynatmak zorunda kaldığını belirtti.

Yalçın konuyla ilgili, "Gökhan da 3 gündür antrenman yapıyor. Fizik olarak hazır değil. 20-25 dakika oynatabildik." ifadelerini kullandı.

"KISMET DEĞİLMİŞ"

Yalçın ayrıca, yapılması gereken her şeyi yaptıklarını da söyledi.

Konuyla ilgili, "Yapmamız gerekenleri yaptık ama kısmet değilmiş. Üzgünüz. Biz çarşamba günü kazanmak için her şeyi yapacağız." diyen Sergen Yalçın, çarşamba günü oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"MİLLİ ARA SONRASI ZOR OLUYOR"

"Konsantrasyon sıkıntısı vardı. Milli aralardan sonra bu maçlar zor. Uzun yol yapıyor oyuncular. En çok yara alanlardan biriyiz. 2 hamle yapabildik maçta. Gökhan da 3 gündür antrenman yapıyor. Fizik olarak hazır değil. 20-25 dakika oynatabildik. Necip'i başlattık, yapmamız gerekenleri yaptık ama kısmet değilmiş. Üzgünüz. Biz çarşamba günü kazanmak için her şeyi yapacağız."

Öte yandan Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

"HAKEMLE İLGİLİ DÜŞÜNCEM BELLİ"

"Ben hakemle ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Çok pozisyonlar üzerine konuşmak istemiyorum. Gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Enteresan. Ben futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için bazı şeyleri burada söyleyebiliyorum. Söylediğim şeyler saygı ve kural içerisinde. Diğer teknik direktör arkadaşlarımın yaptığı gibi tepkilerimizi, isyanlarımızı kimseyi aşağılamadan, saygısızlık etmeden elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. İfade etmek bizim futbol anlayışımızda suç galiba."

"SÜREKLİ KONUŞUYORMUŞUM"

"Ben sürekli konuşuyormuşum. Benim işim bu. Görevim bu. Benim işim maç kazandırmak, kötü ve istemediğimiz şeyler olunca tepki vermek. Bunları saygılı ve düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu kadar garipsenecek ne var. Acayip şeyler söylemiyorum. Kurallar içinde söylüyorum. MHK gibi çok ciddi bir kurumun, Türk futbolunda önemli yeri olan bir kurumun böyle davranması camiamızı üzmüştür. Bir hakem bir takımın maçını yönetince 5-6 maç vermiyorlar. Amacın ne olduğunu anlayamadık."





"AYTAÇ'IN 62'DE ATILMASI LAZIMDI"

"Birisi çıkıp, kim atadıysa Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı öyle diyorlar, bilmiyorum kim. Bunun nedenini tüm ülke futboluna açıklamalı. Neden böyle bir uygulama yapılmadı. Birçok teknik direktör arkadaşım, canı yananlar söylüyor. Kimseye aynı hakem verilmiyor öteki hafta. Oyuncunun 62'de atılması lazım tabii ki. Ben düşüncelerimi söyledim."

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Çarşamba, hafta sonu nasıl kazanırız. Hedefi bulmak için elimizden geleni yapacağız. Diğer olayları, gerisini kamuoyuna bırakıyorum."